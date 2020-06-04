Разработка строительных смет

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт6 заявок485 просмотров

Необходимо составлять гармотно и максимально подробно составлять строительные сметы. Стоимость приблизительно 1,5 евро страница (необходимо обсуждать), срок исполнения 3 дня (приблизительно, к обсуждению).

5 лет назад
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