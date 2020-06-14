Спроектировать несколько разделов.

В Челябинской области ведем общественный проект, получили от области старое здание. В этих вещах не силен. поэтому не все будет описано четко. Нужно провести капремонт и сделать разделы проекта. Есть ТЗ в приложении. Но наш бюджет ограниченный и будем идти по разделам и от текущей потребности (мои названия могут не совпадать с обозначением в ТЗ):

- общая визуализация внутренних пространств

- ландшафтный дизайн (для общей визуализации и примерного расположения продукции предприятий)

- силовое эл.оборудование - часть лотков и кабелей смонтирована и надо их нанести на бумагу.

- нужен раздел ОВ

- много работы по визуализации отдельных помещений или их части