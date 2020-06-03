Необходим проект (концепт) продуктового рынка площадью 1500 кв.метров
Кадастровые работы
Необходимо изготовить технический план
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