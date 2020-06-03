Смоделировать конструкцию в Revit Structure по чертежам от архитектора

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт3 заявки421 просмотр

Нужно смоделировать конструкцию в Revit Structure по чертежам от архитектора. 

Чертежи с размерами вышлю исполнителю. 

Срок выполнения – чем быстрее, тем лучше.

5 лет назад
guest_15921388356472
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