В Челябинской области ведем общественный проект, получили от области старое здание. В этих вещах не силен. поэтому не все будет описано четко. Нужно провести капремонт и сделать разделы проекта. Есть ТЗ в приложении. Но наш ...
Смоделировать конструкцию в Revit Structure по чертежам от архитектора
Нужно смоделировать конструкцию в Revit Structure по чертежам от архитектора.
Чертежи с размерами вышлю исполнителю.
Срок выполнения – чем быстрее, тем лучше.
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