Архитектурный и дизайн проект точки общепита

Для сети точек по продаже кофе, хот догов и бургеров

Нужно сделать архитектурный и дизайн проект с элементами фирменного стиля.

Мафа, только с окном выдачи(без посадочных мест)

Мафы будут разных размеров, от 2*2 до 3*4 м.

Нужно учитывать, что мафы не будут строится с нуля, а будут переделоватся уже стоящие.

как пример картинка