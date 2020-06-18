Архитектурный и дизайн проект точки общепита

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Закрыт12 заявок688 просмотров

Для сети точек по продаже кофе, хот догов и бургеров

Нужно сделать  архитектурный и дизайн проект с элементами фирменного стиля.   

Мафа, только с окном выдачи(без посадочных мест)

Мафы будут разных размеров, от 2*2 до 3*4 м.

Нужно учитывать, что мафы не будут строится с нуля, а будут переделоватся уже стоящие. 

как пример картинка

 

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