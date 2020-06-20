Функциональное планирование участка

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт4 заявки422 просмотра

Посмотреть видео. Посмотреть фото модульного дома. Функционально разместить 8 -10 модульных домов  

Цель:

Для того чтобы посмотреть как дома 8 -10 шт  будут смотреться на участке

Если понравится ваше вИденье и качество то продолжим сотрудничество для оформления рендера  на сайт, для рекламы, для монтажа в видео. Готовое видео отправлю через телеграмм

5 лет назад
Perfekt768
Олена 
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