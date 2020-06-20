Необходимо создать эскизный проект фуд-молла (по типу Даниловский рынок г. Москва) для создания бизнес-плана. Необходимы чертежи (эскизы) этажей (их будет 2) с вторым светом, зонирование территории (корненры, торговые точки, свободные площади. Архитектура, фасады цветные, ...
Функциональное планирование участка
Посмотреть видео. Посмотреть фото модульного дома. Функционально разместить 8 -10 модульных домов
Цель:
Для того чтобы посмотреть как дома 8 -10 шт будут смотреться на участке
Если понравится ваше вИденье и качество то продолжим сотрудничество для оформления рендера на сайт, для рекламы, для монтажа в видео. Готовое видео отправлю через телеграмм
Заявки фрилансеров
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