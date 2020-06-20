Функциональное планирование участка

Посмотреть видео. Посмотреть фото модульного дома. Функционально разместить 8 -10 модульных домов

Цель:

Для того чтобы посмотреть как дома 8 -10 шт будут смотреться на участке

Если понравится ваше вИденье и качество то продолжим сотрудничество для оформления рендера на сайт, для рекламы, для монтажа в видео. Готовое видео отправлю через телеграмм