Эскизный проект для бизнес-плана

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт10 заявок635 просмотров

Необходимо создать эскизный проект фуд-молла (по типу Даниловский рынок г. Москва) для создания бизнес-плана. 

Необходимы чертежи (эскизы) этажей (их будет 2) с вторым светом, зонирование территории (корненры, торговые точки, свободные площади. Архитектура, фасады цветные, визуалы, посадка здания будет оплачиваться отдельно. 

Более подробная информация при общении с кандидатами.

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