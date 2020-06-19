нужно составить смету
Эскизный проект для бизнес-плана
Необходимо создать эскизный проект фуд-молла (по типу Даниловский рынок г. Москва) для создания бизнес-плана.
Необходимы чертежи (эскизы) этажей (их будет 2) с вторым светом, зонирование территории (корненры, торговые точки, свободные площади. Архитектура, фасады цветные, визуалы, посадка здания будет оплачиваться отдельно.
Более подробная информация при общении с кандидатами.
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