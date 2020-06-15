Автодорога

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт1 заявка451 просмотр

Добрый день.Необходимо провести корректировку продольного профиля и плана автодороги. Имеется уже разработанный вариант (dwg). Желательно сделать в специализированной программе (Топоматик или др.). Отметки дороги есть.Прошу указать, что необходимо для работы. Указать сроки и стоимость работ.

5 лет назад
guest_15928239231463
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад