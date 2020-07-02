Необходимо разработать план по запуску асфальтового завода

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Необходимо разработать небольшой план-шпаргалку по запуску бизнеса дорожного строительства

для предоставления инвестору.

Цель- показать инвестору сумму затрат (объем на 1-2 страницы).

В план должна входить:

1. раскладка затрат на покупку и установку стационарного завода мощностью не менее 100 тонн/час;

2. затраты на покупку необходимого комплекта дорожной техники  для полноценной работы на объектах уровня федеральных трасс, а так же  дополнительной техники обслуживания дорожной техники- бензовоз, водовозка, трал и т.д.

3. запас материалов (песок, щебень).

4. затраты на фот сотрудников на первые 2 месяца (водители, механики, геодезисты, начальники участков и прорабов, сметчики,

бухгалтера и т. д. 

5 лет назад
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