Требуется эскизный проект 5 этажного дома (25000кв.м.) Комфорт класс(лифт обязательно) Большой уклон на фасад Использовать для фасада кирпич.
Необходимо разработать план по запуску асфальтового завода
Необходимо разработать небольшой план-шпаргалку по запуску бизнеса дорожного строительства
для предоставления инвестору.
Цель- показать инвестору сумму затрат (объем на 1-2 страницы).
В план должна входить:
1. раскладка затрат на покупку и установку стационарного завода мощностью не менее 100 тонн/час;
2. затраты на покупку необходимого комплекта дорожной техники для полноценной работы на объектах уровня федеральных трасс, а так же дополнительной техники обслуживания дорожной техники- бензовоз, водовозка, трал и т.д.
3. запас материалов (песок, щебень).
4. затраты на фот сотрудников на первые 2 месяца (водители, механики, геодезисты, начальники участков и прорабов, сметчики,
бухгалтера и т. д.
Заявки фрилансеров
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