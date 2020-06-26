3D визуализация жилого дома. Планировка и Фасад

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Закрыт29 заявок658 просмотров

Требуется эскизный проект 5 этажного дома (25000кв.м.)

Комфорт класс(лифт обязательно)

Большой уклон на фасад

Использовать для фасада кирпич.

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