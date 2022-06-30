Tonja111

Антонина Tonja111

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

РезюмеКонтент-менеджер, Линбилдер, Размещение объявлений, Поиск и сбор информации 

  • Знание особенностей разных типов контента;
  • Навыки работы в различных CMS (Joomla, 1С-Bitrix, WordPress, Magento, Prom.ua, OpenCart );
  • Умение работать с большими объемами информации;
  • Способность координировать работу исполнителей для достижения результата;
  • Поиск, отбор и редактирование информации;
  • Стрессоустойчивость, ответственность, умение работать в режиме многозадачности.

Портфолио