РезюмеКонтент-менеджер, Линбилдер, Размещение объявлений, Поиск и сбор информации
- Знание особенностей разных типов контента;
- Навыки работы в различных CMS (Joomla, 1С-Bitrix, WordPress, Magento, Prom.ua, OpenCart );
- Умение работать с большими объемами информации;
- Способность координировать работу исполнителей для достижения результата;
- Поиск, отбор и редактирование информации;
- Стрессоустойчивость, ответственность, умение работать в режиме многозадачности.
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