Создать обложку канала Youtube

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Закрытнет заявок116 просмотров

Юридическая фирма ищет специалиста-дизайнера для оформления шапки канала на ютуб и заставок для видео, чтобы было всё одной концепции.

Специфика нашей фирмы оказание миграционных услуг иностранцам и юридическим лицам.

Рассматриваем кандидатов с примерами работ.

5 лет назад
guest_15917943841374
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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