На проект необходим сотрудник на поиск изображений с бесплатных источников в интернете. Подбор изображений для создания видеороликов. В день нужно искать от 150 строго тематических изображений! Длительность проекта - 1 месяц - ...
Монтаж видеоролика
UPD: На данный момент поступило уже 50 заявок с трех сайтов - агрегаторов. К сожалению, очень хочется сотрудничать со всеми в виде тестового задания, так что пока приостанавливаю поиск. Если уж вам прям действительно очень интересно с нами поработать, то пишите в инст.
Ориентировочно тестовое задание исполнителем сможем прислать в конце неделе. На данный момент следующий выпуск (третий) уже в работе, так что речь пойдет о четвертом. Заранее спасибо большое!
Всем добрый день!На данный момент готовы рассмотреть предложения от талантливых монтажеров для работы с нашим YouTube проектом - канал MADHAPPY, шоу "ДРУЗЬЯ". https://www.youtube.com/channel/UC5RtOdlC3PXUGgYpKFVMUrg Речь идет о работе с выпусками итоговой продолжительностью 30-60 минут. Мы записываем личные видео участников беседы на телефон, а также видео конференцию Zoom, прописываем ТЗ, затем после первого монтажа тайминг всех визуальных эффектов. Задача: работать оперативно (назовите ваши сроки), не подводить коллектив, предлагать свои идеи. В дальнейшем готовы будем принять человека в команду на постоянной основе. Цена - договорная. На первом этапе хотелось бы увидеть ваши работы, проверить вас на наших текущих задачах. Более детальные вопросы можете задать здесь или в директе в инстаграме stanislav_zatonsky. Заранее спасибо. ----------Коротко о проекте:Первое мужское шоу об отношениях - “Друзья”. Молодые люди обсуждают отношения, секс, коммуникацию, дружбу и делятся своим опытом. Ребята вдохновились женским шоу “Подруги” на канале “Нежный редактор” и создали свою версию - основанную на мужской точке зрения.
Заявки фрилансеров
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