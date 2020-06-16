Смонтировать видео на Led экране

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок576 просмотров

Мы занимаемся оптикой и нам выделили место в Данна Молл на Led экране. Есть тех задание от арендадателей ТЦ к этому видео.

5 лет назад
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