Возможно ли создать 1000 количество просмотров со средним временем 4 часа на YouTube во время онлайн трансляции на YouTube?
Видеомонтаж 10 минутного видео на английском языке для YouTube канала
Необходимо смонтировать 10 минутное видео на английском языке для YouTube канала
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж32 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $500
Сделать 5 рекламных сторис в Инстаграм для Бьюти-кабинета колориста. Желателен опыт работы с бьюти-сферой1. 3 видео-сторис с красивыми переходами итоговых работ из папки Общая папка (там есть просто отдельные одиночные видео, а есть по несколько ...Видеомонтаж38 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть пример . https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MD&impression_search_field=has_impressions_lifetime&id=259658441913783&view_all_page_id=1491984667751393Видеомонтаж26 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
На протяжении нескольких месяцев буду давать задания по обработке и монтажу видео, трубуется как простой монтаж, так и продвинутый (видеопромоушен, видеодизайн и графика, блюр и т д ). По надобности нужно ...Видеомонтаж52 заявкиЗакрыт5 лет назад
Возраст 40+ Особо креативным доплатим. Текст и сценарий предоставляем.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый вечер. Необходимо смонтировать видео для ролика для размещения на Ютуб-канале.Видеомонтаж60 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужны люди которые смогут на свой телефон снять себя сказав несколько слов о сервисе. За сколько вы готовы это сделать? Заказы периодически появляются, буду к вам обращаться регулярно.Видеомонтаж27 заявокЗакрыт5 лет назад
ЗАДАНИЕ №1. Нужно снятьВидеофильм-презентацию компании по производству комплектующих (насосы, прокладки и т.д.). Нужно снять их офис, склад, и производство. Всё это расположено в одном месте в городе Москва. Ну соответственно обложка ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Мы занимаемся оптикой и нам выделили место в Данна Молл на Led экране. Есть тех задание от арендадателей ТЦ к этому видео.Видеомонтаж18 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно из картинок сделать монтаж в хоррор стиле под записанную историю. Длительность: час сорокВидеомонтаж13 заявокЗакрыт5 лет назад