Нужны видео-отзывы снятые на телефон

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Закрыт27 заявок735 просмотров

Нужны люди которые смогут на свой телефон снять себя сказав несколько слов о сервисе. За сколько вы готовы это сделать? Заказы периодически появляются, буду к вам обращаться регулярно.

5 лет назад
folt1k
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Роман
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Кирилл
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Федя
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Диана
 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Даниил
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Арина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
София
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Григорий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Ксения
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марьям
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад

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