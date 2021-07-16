Видеопроизводство. Монтаж, звук, графика.

Произвожу полный цикл видеопроизводства от составления концепции до загрузки на различные площадки и запуска в рекламу. Качественный видеомонтаж, обработка звука, цветокоррекция, анимация логотипов и прочее.