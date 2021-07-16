Видеопроизводство. Монтаж, звук, графика.
Произвожу полный цикл видеопроизводства от составления концепции до загрузки на различные площадки и запуска в рекламу. Качественный видеомонтаж, обработка звука, цветокоррекция, анимация логотипов и прочее.
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Портфолио
- Монтаж видеоролика44 просмотра
- Анимация логотипа98 просмотров
- Риг и анимация108 просмотров
- Цветокоррекция и эффекты91 просмотр
- Видеомонтаж репортажа108 просмотров
- Монтаж, эффекты, саунд-дизайн152 просмотра
- Монтаж и графика. Видеообзор87 просмотров