Монтаж лавстори

Необходимо смонтировать семейную лавстори 5-7 для пары ко дню празднования серебряной свадьбы. Есть 2 сцены с речью мужа и жены, рассказывают о знакомстве и кое-какие моменты жизни, их прогулка с детьми и еще кое-какие кадры, их свадебное видео и фотографии из молодости некоторые.

Материал в фуллхд 10бит, просьба откликаться только при понимании, как красить и вообще работать с 10битным видео, исходники в H265. Желательно в отклик пример работ в подобном направлении. Легкий саунд дизайн в виде качественно подобранной музыки, звуков природы и т.д.