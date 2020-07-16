Нужно сделать три видео-ролика с анимированной графикой и stop motion. Продолжительность роликов до 90 секунд. Фото и видео рекламируемых продуктов, а также сценарий и тексты есть. Задача дизайнера отрисовать графическую часть и собрать все вместе. ...
Видео спецэффекты
Требуется добавить не простые видео-спецэффекты в простое видео.
Скрипт видео: Мужчины (3-5) в зеленых масках (для экрана) разговаривают между собой и их маски сначала серого цвета, когда разговор закончился их маски стали цвета флага страны, они разошлись по своим комнатам... потом один человек идет и открывает комнату из дверей которой бьется свет, внутри комнаты светится копия планеты земля и когда человек коснулся рукой планеты, его маска изменилась на фон планеты Земля, он зовет остальных что-бы они тоже пришли в комнату и коснулись, тем самым у всех маски теперь земли. Все берутся за руки и занавес..
Нужно это сделать в короткие сроки, само видео скрипта предоставляю, остальное за гением видео монтажа.
Буду рад услышать предложения или критику самой идеи. Смысл и цель расскажу только тому с кем буду над этим работать.
Оплата как договоримся, дам в два раза больше чем будет исполнитель хотеть, главное что-бы работа делалась чистой душой и с благом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $140
Нужно создать рисованный видео ролик на тему услуг, предложить сценарий ( до 1 мин.). У компании > 30 преимуществ (на сайте), при создании сценария нужно сделать упор на главное. Также ролик должен быть составлен так, ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Подобный пример, только у меня будет ролик короче. Тематика - мобильные приложения для интернет магазинов. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SL5DuSqFhN8&feature=emb_logo Жду от вас предложение по стоимости и примеры работ.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт5 лет назад
Повторить видео либо обьяснить с конкретными примерами оборудование как это сделать. Пример работы могу сбросить на почту,тут почему-то не открывает.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сам шаблон это видео "сторис" (для инстаграмма, вк и тд) с музыкальным релизом, В шаблоне можно будет редактировать: Обложку, Название и исполнителя, возможно анимацию и эффекты Фон может дублировать изображение обложку либо так же ...Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток, дорогие друзья. Нужно из 3-4х видео(новостные репортажи)-склеить в единый смысловой контент+ кое где озвучить. Вы мне подходите, если вы умете вырезать, и грамотно склеивать видео+если вы умете работать с голосовыми файлами+ ...Видеомонтаж28 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу сотрудников в креативную команду, на удалёнку! Необходимо создание анимационных роликов подобного типа: https://yadi.sk/d/ywJlzmK1Eqph_A На данный момент исполнителю готов платить: 2.500руб/950грн - 15 секунд 4.000Руб/1.550грн ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт5 лет назад
для продажи необходимо снять коттедж под киевом с неба и смонтировать видео с инфографикойВидеомонтаж1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте!Нужен ролик, объясняющий̆ как заполнять анкету, регистрироваться в программе и получать лечение для фармацевтической компании.Хронометраж 60-70 секунд.Два персонажа: доктор и пациент.Пример - ролик для Сильпо - Самовывоз:https://youtu.be/QSF9-iPETnw2Д анимация.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт5 лет назад
Разовый заказ. Нужен человек, который добавит к видео субтитры на английском языке. Я совершенно не разбираюсь в этом и не понимаю, поэтому нужен человек, который сделает все сам. В заявке сразу пишите, сколько будет ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад