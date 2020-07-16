Требуется добавить не простые видео-спецэффекты в простое видео.

Скрипт видео: Мужчины (3-5) в зеленых масках (для экрана) разговаривают между собой и их маски сначала серого цвета, когда разговор закончился их маски стали цвета флага страны, они разошлись по своим комнатам... потом один человек идет и открывает комнату из дверей которой бьется свет, внутри комнаты светится копия планеты земля и когда человек коснулся рукой планеты, его маска изменилась на фон планеты Земля, он зовет остальных что-бы они тоже пришли в комнату и коснулись, тем самым у всех маски теперь земли. Все берутся за руки и занавес..

Нужно это сделать в короткие сроки, само видео скрипта предоставляю, остальное за гением видео монтажа.

Буду рад услышать предложения или критику самой идеи. Смысл и цель расскажу только тому с кем буду над этим работать.

Оплата как договоримся, дам в два раза больше чем будет исполнитель хотеть, главное что-бы работа делалась чистой душой и с благом.