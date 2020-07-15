Нужно сделать три видео-ролика с анимированной графикой и stop motion. Продолжительность роликов до 90 секунд. Фото и видео рекламируемых продуктов, а также сценарий и тексты есть. Задача дизайнера отрисовать графическую часть и собрать все вместе. ...
Макросьёмка
Повторить видео либо обьяснить с конкретными примерами оборудование как это сделать.
Пример работы могу сбросить на почту,тут почему-то не открывает.
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