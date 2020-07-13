Смонтировать видео 2 минуты

Всего нужно будет сделать порядка 100 видео. Первоначально будет заключаться контракт на 50 видео, в дальнейшем на остальные.Содержание видеоролика Содержание и смысл видеоролика представляет из себя разъяснение законодательства. Вам дается закон, с которым нужно ознакомиться и ...