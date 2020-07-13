Создать анимационные видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок505 просмотров

Всего нужно будет сделать порядка 100 видео. Первоначально будет заключаться контракт на 50 видео, в дальнейшем на остальные.Содержание видеоролика Содержание и смысл видеоролика представляет из себя разъяснение законодательства. Вам дается закон, с которым нужно ознакомиться и по которому нужно создать видео, подобное тому, что я скинул в качестве примера.Будет даваться то, что заказчик хочет подчеркнуть в сюжете, в остальном предоставляется свобода. Фон видео, вид персонажей, озвучкаВнешний вид персонажей должен быть приближен к тому, что показано в примере. Фон скорее всего должен будет делаться в зависимости от закона, которому посвящено видео. Текст для закадрового голоса будет предоставляться. 

Если вам интересно пришлю видео-образец

5 лет назад
guest_15944925733021
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Заявки фрилансеров

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