3Д Тизер для видео под YouTube канал

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Закрыт4 заявки641 просмотр

Надо создать тизер под Ютуб канал, тема канала таргетированная реклама Фейсбук

Видео должно быть до 10 сек 

Пример который нравится тут смотрите с 3:09 минуты - https://youtu.be/NGGqozfgKPY?t=188

Пишите сразу цену и строки более подробное ТЗ при общении 

5 лет назад
guest_15925953871111
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