Уважаемые Исполнители.Необходимо сделать подобное видео - https://cutt.ly/CpE4a7U Рассмотрим несколько вариантов сотрудничества. 1. Предоставляем текст - от вас компоновка фото, создание видео ряда, озвучка. 2. Аналогично, без озвучки. Качество реализация должно быть ...
3Д Тизер для видео под YouTube канал
Надо создать тизер под Ютуб канал, тема канала таргетированная реклама Фейсбук
Видео должно быть до 10 сек
Пример который нравится тут смотрите с 3:09 минуты - https://youtu.be/NGGqozfgKPY?t=188
Пишите сразу цену и строки более подробное ТЗ при общении
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