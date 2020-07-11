Сделать транскрибацию пяти видео: Длительность видео: 1 - 58 минут 2- 1 час 12 минут 3- 34 минуты 4- 46 минут 5-49 минут Задание для желающих выполнить работу: ...
Нужно сделать анимированное видео
Нужно сделать около 100 видео с анимацией и озвучкой, длительностью в среднем по минуте. Вопрос: сколько приблизительно будет стоить одно видео и сколько вам понадобится времени на одно видео?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж39 заявокЗакрыт5 лет назад
- $14
Добрый день! Задача: нужно найти и скачать из инстаграма\ютуба\тиктока ВИРУСНЫЕ видео про ремонт, лайфхаки в хозяйстве, домашний декор, или поделки DIY (своими руками) для интерьера, сад,-огород и дачу, рукоделие и т.д. Например: как ...Видеомонтаж16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Треба в точності такі самі відео : https://youtu.be/UlgbprtaUig тільки монтажери з України ціна - 20 $ за одне таке відео виконувати потрібно буде за 2-3 дні пишіть тільки якщо ви з Україні, ...Видеомонтаж17 заявокЗакрыт5 лет назад
Я отправлю сценарий и нужно будет по нему снять небольшое видео 2-3 минуты. Желательно не очень дорогоВидеомонтаж19 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен человек, который может склеить несколько роликов с Youtube, Telegramm сообщений, скачать с другого сайта (некоторые видео - съёмка с мобильного портретная ориентация), соответственно выровнять по кадру, наложить фоновый звук (трек уже имеется, просто музыкальный ...Видеомонтаж25 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать 5 минутную видеопрезентацию железнодорожного проекта, похожую на это видео, без озвучки: https://www.youtube.com/watch?v=_2_hqCDFxqI Прошу посмотреть видео до конца потом оставлять заявку. Приоритетом является опыт работы по созданию таких роликов автодорожного / железнодорожного проекта ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется 27секундный видео ролик для слайдера с малой динамичностью где необходимо удачно заменить задний план (вместо овощей шестерёнки, деловые люди, графики диаграммы примеры приложил) и вместо SKY --> ASBX В общем всё что вокруг лица ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый вечер. Нужно смонтировать короткое видео, ~15 секунд (скорее всего вертикальное для сторис) На фоне видео с природой https://www.pexels.com/video/raindrops-3813820/ сделать сжимающийся/разжимающийся шарик с текстом «Вдохните» «Задержите дыхание» в стиле медитаций от Apple Watch. Готов ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Доброго дня! Есть видео https://youtu.be/WIJg3o6ucCU это полная версия предложения руки и сердца нужно сделать из нее выжимку лучших моментов в 1 минуту наложить новый саундтрек и сделать так чтобы ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад