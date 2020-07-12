Добрый вечер.

Нужно смонтировать короткое видео, ~15 секунд (скорее всего вертикальное для сторис)

На фоне видео с природой https://www.pexels.com/video/raindrops-3813820/ сделать сжимающийся/разжимающийся шарик с текстом «Вдохните» «Задержите дыхание» в стиле медитаций от Apple Watch.

Готов рассмотреть вариант работы за минимальную оплату или за отзыв.

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Спасибо.