Смонтировать короткое видео

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Завершен19 заявок817 просмотров

Добрый вечер.

Нужно смонтировать короткое видео, ~15 секунд (скорее всего вертикальное для сторис)

На фоне видео с природой https://www.pexels.com/video/raindrops-3813820/ сделать сжимающийся/разжимающийся шарик с текстом «Вдохните» «Задержите дыхание» в стиле медитаций от Apple Watch.

Готов рассмотреть вариант работы за минимальную оплату или за отзыв.

Присылайте свои примеры работ и контакты, пишите стоимость.

Спасибо.

5 лет назад
content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

fre7d
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Никита отличный специалист с хорошим визуальным вкусом. Рекомендую!
Собственно рекомендую

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