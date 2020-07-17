У нас с парнем скоро годовщина - 4 года. Хочу сделать ему приятный подарок - милое видео о нас, состоящее из нарезки видео и фото.
Плашка для титров в видео
Необходимо создать простую но стильную плашку для титров в видео, секунд на 5-7. В плашке должно присутствовать и лого сайта.
Пожалуйста, присылайте примеры работ и цену.
Выбранный исполнитель
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