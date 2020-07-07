Замена изображения лица в 8 секундном видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок471 просмотр

имеется 8 секундный видео ролик с малой динамичностью где необходимо удачно заменить лицо фото человека который находится (почти статично) на заднем плане на лицо из фото которое вышлю в приложении. Необходимо будет сделать три одинаковых ролика с тремя разными вариантами лица.Оплата исключительно через PayPal.

5 лет назад
tarasabc
Тарас 
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