Нужно написать продаюший текст для озвучки видео ролика.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок572 просмотра

Нужно написать продаюший текст, текст скрипт для озвучки видео презентации сайта длиной в среднем 4 минуты. Всю наводяшую информацию и ссылки на черновой видеоролик представим. Можно использовать и наши черновики, грамотно переписав основные моменты с текста.  

5 лет назад
guest_15938595936098
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