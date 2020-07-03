Анимация, видео монтаж, моушн

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок616 просмотров

Дано:

Видео с вокальным дуэтом. Это пока черновик. Но общую концепцию думаю вы уловите.

Ссылка: cloud.mail.ru/public/4YEA...

Задача: 

Добавить графику из проектов AE чтобы создать динамику, новизну. Чтобы было еще интересней смотреть. 

Допущения:

Пока снято с МАЛЫМ количеством планов. В последующем будет больше планов. А именно: зал, крупно лица гостей, крупно лица певцов. И качество картинки будет гораздо лучше.

Вдохновляют:

1. www.youtube.com/watch?v=_...

Можно попробовать текстом на экране так же поиграть в разных шрифтах. Нет серьезно. Попробуйте текст как для караоке сделать супер ярким, динамично – появляющимся. 

2. www.youtube.com/watch?v=N...

Элементами попробовать поиграть. Головные уборы, гэги, объекты из текста который поется. (Луна, Ветер, Эту линию колен.)

Перспективы:

Если у вас получиться сделать интересно, в духе современных трендов, это будет постоянная работа.

5 лет назад
tornado3185
Сергей 
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