Консультация по обработке видео для инстаграм

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Закрыт16 заявок486 просмотров

Необходимо написать инструкцию по простой подготовке видео для размещения в инстаграм.

Что надо сделать:

1 Вариант: наложить изображение (иконку) на видео, которая исчезает через 8 сек

2 Вариант: в начало видео поставить произвольный кадр (обложку) который исчезнет через 2 сек (и пойдёт основное видео)

Несколько раз пытался сделать сам, но получалось с косяками: то видео меняет пропорции, то иконка наложенная некорретно показывается и т.п., поэтому решил не тратить больше время и попросить помощи)

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