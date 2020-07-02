Нужно создать видео ролики по товару Вот в таком стиле https://www.youtube.com/watch?v=1M_vkD3gAvg Один ролик - один товар Товары данного производителя, почти все одинаковые меняться будет как правило наклейка на банке Товаров для которых ...
Консультация по обработке видео для инстаграм
Необходимо написать инструкцию по простой подготовке видео для размещения в инстаграм.
Что надо сделать:
1 Вариант: наложить изображение (иконку) на видео, которая исчезает через 8 сек
2 Вариант: в начало видео поставить произвольный кадр (обложку) который исчезнет через 2 сек (и пойдёт основное видео)
Несколько раз пытался сделать сам, но получалось с косяками: то видео меняет пропорции, то иконка наложенная некорретно показывается и т.п., поэтому решил не тратить больше время и попросить помощи)
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