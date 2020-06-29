1 2 минуты презентация моих художественных работ
Я ищу специалиста по рекламе по продвижению Google Ads на YouTube
Здравствуйте Александр, я Валентина и я менеджер канала Ютуб.
Я ищу специалистапо рекламе по продвижению Google Ads на YouTube – именно видеореклама! Интересует формат Video Discovery и In-StreamРечь идет нео рекламных видео, а о контентных (полезных) видео на канале, которые выходят
на канал YouTube с определенной регулярностью, т.е. видеовыходит 2-3 раза в неделю, за месяц 12-15 видео роликов до 10 мин каждый.Задачи:- настройкарекламы Google Ads нацелевую аудиторию канала;-продвижение видео на канале YouTube при
помощи рекламы Google Ads;- добавлениев рекламную компанию новые опубликованные видео на каналеЕСТЬ ЛИ ОПЫТРАБОТЫ С КАНАЛАМИ ЮТУБ?
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