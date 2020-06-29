Интро для YouTube-канала

Необходимо сделать современную видеорекламу для Ютуба. Всего 3 видеоролика 120, 90, 30сек Фрилансер должен понимать из чего состоит реклама и и как призвать зрителя к действию ВАЖНО: работу нужно выполнить сегодня/завтра. ...