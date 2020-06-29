Интро для YouTube-канала

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Закрыт30 заявок672 просмотра

Необходимо сделать цепляющее интро для YouTube-канала "Фанатские теории" - https://www.youtube.com/channel/UC6uKEmrtmUwaqfeG_zUTmYA

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kokhonov
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