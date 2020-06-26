Видео монтаж с специфектами.

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Закрыт26 заявок890 просмотров

Необходимо сделать видео в одну минуту на Homepage.  Видео материалы выбрать из заснятого материала. Также наложить какието спецэфекты графические.

Видео материалы https://www.youtube.com/user/kovauk/videos

Вставить нужно на сайт сюда kovapartitions.co.uk

Размер видео: 1920 X 620 px

Прикрепляю файл куда нужно использовать видео.

5 лет назад
kovapoltava
Олег 
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