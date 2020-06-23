Промо ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт15 заявок693 просмотра

Нужен проморолик для обменного онлайн пункта на 35-40 секунд.

Пример ролика https://www.youtube.com/watch?v=aXvCqD5GXr0&feature=youtu.be

Сценарий предоставим.

От вас

 - графика

 - озвучка текста

 - сведение

Озвучку можем отдать другому исполнителю, по вашему желанию.

Проект можно собирать из заготовок со стоков, претензий на индивидуальность нет.

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