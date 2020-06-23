Видеоролик - поздравление. Исходный материал - 30-40 роликов с разных носителей. Готовый хронометраж до 10 минут. Немного анимации и спецэффектов. Просто собрать по смыслу и визуалу душевный фильм в виде интервью из того, ...
Промо ролик
Нужен проморолик для обменного онлайн пункта на 35-40 секунд.
Пример ролика https://www.youtube.com/watch?v=aXvCqD5GXr0&feature=youtu.be
Сценарий предоставим.
От вас
- графика
- озвучка текста
- сведение
Озвучку можем отдать другому исполнителю, по вашему желанию.
Проект можно собирать из заготовок со стоков, претензий на индивидуальность нет.
Заявки фрилансеров
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