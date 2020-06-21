Требуется креативный видеомонтажер высокого уровня на постоянную основу. Обязанности: Монтаж видео для YouTube канала (тематика - фэшн, бьюти, влоги, разговорные видео)Несколько роликов в неделюЦветокоррекция, выравнивание звукаДобавление графических элементов, переходов, анимацийПодбор музыкиДинамичный, креативный ...
Видео ролик для инстаграмм на 1 минуту
Требуется сделать видео ролик для инстаграмм на 1 минуту, будет использоваться в рекламном посте. Образовательный центр. Текст вышлю
Заявки фрилансеров
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