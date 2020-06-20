Требуется креативный видеомонтажер высокого уровня на постоянную основу. Обязанности: Монтаж видео для YouTube канала (тематика - фэшн, бьюти, влоги, разговорные видео)Несколько роликов в неделюЦветокоррекция, выравнивание звукаДобавление графических элементов, переходов, анимацийПодбор музыкиДинамичный, креативный ...
Запись видео по установке Android игр и приложений
Нужен исполнитель, который запишет процесс загрузки и установки игр и приложений с экрана вашего Android смартфона и опубликует материал на ютуб канал.
Необходимо записать 200 таких видео + дальнейшее наполнение канала.
Из дополнительного:
1. Приготовить привью из фото игры или приложения.
2. Видео должно сопровождаться фоновой музыкой.
От вас цена за одно опубликованное видео на канал с оформлением. И пример работ.
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