Запись видео по установке Android игр и приложений

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт16 заявок692 просмотра

Нужен исполнитель, который запишет процесс загрузки и установки игр и приложений с экрана вашего Android смартфона и опубликует материал на ютуб канал. 

Необходимо записать 200 таких видео + дальнейшее наполнение канала.

Из дополнительного:

1. Приготовить привью из фото игры или приложения.

2. Видео должно сопровождаться фоновой музыкой.

От вас цена за одно опубликованное видео на канал с оформлением. И пример работ.

Android
5 лет назад
itadesign
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