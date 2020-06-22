Нужно создать серию видеофайлов с водобным содержанием https://www.youtube.com/watch?v=eDMFxBRa0e0

Т.е. это красивая статичная картинка (которая будет предоставлена) с наложением природных и медитативных звуков (часть будет предоставлена, возможно часть вам придется где-то поискать)

По времени нужны 10 (10 штук) и 30 (10 штук) минутные видео 1920x1080

От вас стоимость за 20 подобных видео и сроки