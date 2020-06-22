Здравствуйте! Необходимо: - подобрать несколько картинок (сложить их в папку) и указать места в статье, где они должны быть вставлены (в word в статье просто вставить картинки в нужных ...
Создать серию видеофайлов
Нужно создать серию видеофайлов с водобным содержанием https://www.youtube.com/watch?v=eDMFxBRa0e0
Т.е. это красивая статичная картинка (которая будет предоставлена) с наложением природных и медитативных звуков (часть будет предоставлена, возможно часть вам придется где-то поискать)
По времени нужны 10 (10 штук) и 30 (10 штук) минутные видео 1920x1080
От вас стоимость за 20 подобных видео и сроки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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