Создать серию видеофайлов

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Завершен25 заявок909 просмотров

Нужно создать серию видеофайлов с водобным содержанием https://www.youtube.com/watch?v=eDMFxBRa0e0

Т.е. это красивая статичная картинка (которая будет предоставлена) с наложением природных и медитативных звуков (часть будет предоставлена, возможно часть вам придется где-то поискать)

По времени нужны 10 (10 штук) и 30 (10 штук) минутные видео 1920x1080

От вас стоимость за 20 подобных видео и сроки

5 лет назад
marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Tsaplinditor
Дмитри 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$50
3 дня
Все сделано супер, быстрее оговоренного срока. Работой доволен, будем сотрудничать еще.
ОЧЕНЬ КРУТОЙ ЧЕЛОВЕК! Все четко, и тз, и общение, вежливость!Заказчик от бога!

Заявки фрилансеров

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Tsaplinditor
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