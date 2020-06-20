Нужен специалист своего дела разбирающиеся в еодизайне, и видеомонтаже

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок862 просмотра

Доброго времени суток!!!

Нужны специалисты своего дела, чтобы хорошо разбирались в таких сферах как:- Видеодизайн

- Видеомонтаж

Так же разбирались в моделирование текстурирование, хорошо разбирались в создании рекламных роликов и сайтов в пост продакшенеОбязанности

- монтаж видеороликовТребования

- понимание вопросов тайминга и умение синхронизировать звуковую дорожку Спасибо

5 лет назад
alexissdd
Алексей 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Лиза
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Тамри
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Вадим
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Роман
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ануар
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ербол
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
32 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
5 лет назад
Дмитри
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Диана
 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ростислав
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Оксана
 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Монтаж видео для YouTube канала

    Требуется креативный видеомонтажер высокого уровня на постоянную основу. Обязанности: Монтаж видео для YouTube канала (тематика - фэшн, бьюти, влоги, разговорные видео)Несколько роликов в неделюЦветокоррекция, выравнивание звукаДобавление графических элементов, переходов, анимацийПодбор музыкиДинамичный, креативный ...

    Видеомонтаж69 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видео заставка

    Есть логотип в векторе нужно используя его сделать видео заставку интро в таком стиле как пример в приложении. Чисто эффект живого логотипа, чтоб появлялось название адрес телефон. От вас срок и цена

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Запись видео по установке Android игр и приложений

    Нужен исполнитель, который запишет процесс загрузки и установки игр и приложений с экрана вашего Android смартфона и опубликует материал на ютуб канал.  Необходимо записать 200 таких видео + дальнейшее наполнение канала. ...

    Android
    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видеоролики в After Effects

    Нужен человек с After Effects, подменить в шаблонах все на русский текст, а все видеофутажи, по смыслу скринами связанные к уже проработанной тезисной структуре, почти привязаны. дальше нужен, по сути, человек с временем и опытом ...

    Видеомонтаж24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно озвучить текст и снять видео

    $145

    Условия: мужчина-актер 30-40 лет, хорошая дикция, возможности для записи качественного звука и видео, ответственность.  Подробности в переписке Оплата договорная.  При подаче заявки сразу же указывайте свой возраст, ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать серию видеофайлов

    Нужно создать серию видеофайлов с водобным содержанием https://www.youtube.com/watch?v=eDMFxBRa0e0 Т.е. это красивая статичная картинка (которая будет предоставлена) с наложением природных и медитативных звуков (часть будет предоставлена, возможно часть вам придется где-то поискать) ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Подбирать картинки и видео к статьям

    Здравствуйте! Необходимо: - подобрать несколько картинок (сложить их в папку) и указать места в статье, где они должны быть вставлены (в word в статье просто вставить картинки в нужных ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Субтитры: сделать субтитры и вшить их в видео

    Нужно сделать субтитры и вшить их в видео, для последующего размещения этого видео в Instagram: https://instagram.com/decoratis/ Субтитры нужно сделать в таком стиле: https://www.instagram.com/p/B4ShJx_DSx-/ Ссылку на видео, инструкцию и подробности см. в прикреплённом файле.

    Видеомонтаж42 заявки
    Закрыт
    5 лет назад