Видео монтаж небольших роликов (модельные кастинги и фото съемка)

Нужно периодически монтировать короткие ролики длительностью 2-3 минуты для видео блога фотографа для Ютуб. Видеосъемки выполнены не профессионально, может быть грамотный монтаж немного исправит ситуацию.

Планируемая структура видео:

- заставка (сейчас в процессе создания, будет предоставлена);

- небольшое приветствие;

- интервью с моделью (4-5 вопросов, вопрос в виде тексте, ответ модели видео ряд);

- backstage процесса съемки, сюда же вставка готовых фотографий с комментариями;

- прощание и финальные титры.

наложение музыки где это уместно (заранее будем согласовывать, чтобы без нарушений авторских прав), файлы буду заливать в облако, что-то весит мало (снималось на мобильный), что-то много (снималось на зеркалку в HD).

Просьба показать свои работы и указывать примерные расценки.