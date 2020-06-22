Видеоролик - поздравление. Исходный материал - 30-40 роликов с разных носителей. Готовый хронометраж до 10 минут. Немного анимации и спецэффектов. Просто собрать по смыслу и визуалу душевный фильм в виде интервью из того, ...
Видео монтаж небольших роликов (модельные кастинги и фото съемка)
Нужно периодически монтировать короткие ролики длительностью 2-3 минуты для видео блога фотографа для Ютуб. Видеосъемки выполнены не профессионально, может быть грамотный монтаж немного исправит ситуацию.
Планируемая структура видео:
- заставка (сейчас в процессе создания, будет предоставлена);
- небольшое приветствие;
- интервью с моделью (4-5 вопросов, вопрос в виде тексте, ответ модели видео ряд);
- backstage процесса съемки, сюда же вставка готовых фотографий с комментариями;
- прощание и финальные титры.
наложение музыки где это уместно (заранее будем согласовывать, чтобы без нарушений авторских прав), файлы буду заливать в облако, что-то весит мало (снималось на мобильный), что-то много (снималось на зеркалку в HD).
Просьба показать свои работы и указывать примерные расценки.
Заявки фрилансеров
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