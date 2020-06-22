Требуется креативный видеомонтажер высокого уровня на постоянную основу. Обязанности: Монтаж видео для YouTube канала (тематика - фэшн, бьюти, влоги, разговорные видео)Несколько роликов в неделюЦветокоррекция, выравнивание звукаДобавление графических элементов, переходов, анимацийПодбор музыкиДинамичный, креативный ...
Смонтировать ролик
Нужно из ролика на 2мин смонтировать на 30 сек.
оставить только важную информацию, поменять музыку на более спокойную, в конце ролика добавить сайт и телефон.
https://www.youtube.com/watch?v=jIO3l28gRWo&feature=youtu.be
Ролик только на ютубе, скачать можно будет там.
Если сможем так сделать пишите срок и цену
Заявки фрилансеров
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