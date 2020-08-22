Монтаж видеопоздравления

Видеоролик - поздравление.

Исходный материал - 30-40 роликов с разных носителей. Готовый хронометраж до 10 минут.

Немного анимации и спецэффектов. Просто собрать по смыслу и визуалу душевный фильм в виде интервью из того, что говорят дети.

Указывайте бюджет и сроки и примеры работ по монтажу со словами!!!