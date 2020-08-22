Монтаж видеопоздравления

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Завершен62 заявки2033 просмотра

Видеоролик - поздравление.

Исходный материал - 30-40 роликов с разных носителей. Готовый хронометраж до 10 минут.

Немного анимации и спецэффектов. Просто собрать по смыслу и визуалу душевный фильм в виде интервью из того, что говорят дети. 

Указывайте бюджет и сроки и примеры работ по монтажу со словами!!! 

5 лет назад
om20
42 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Daleen
Даниил 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$25
3 дня
Escrow
Пишу не сразу, но не могу не написать:) Даниил прекрасный исполнитель! Делал нам видеоролик-поздравление для учителя. Подстраивался под мои сроки, под бюджет! Он буквально "полировал" ролик, с каждым разом делая его все лучше и качественнее. Увлёкся идеей настолько, что от результата были в восторге все - и я, и он, и все, кто ждал видеопоздравление. Даниил, учитель растрогана до слез:)) Мои лучшие рекомендации!
Ольга также прекрасный заказчик. Удобная передача материала, обсуждение деталей и постановка задачи, особенно когда создаётся такой прекрасный видеоряд!

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