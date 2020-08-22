Ребята привет! Нужно сделать видео заставку для ютуб канала сайта https://aromda-mebel.ru/ Нужно, чтоб появлялся логотип, вот примеры: https://www.youtube.com/watch?v=lZ7Tk-e-BUM&list=PL58dMP4dVJj4a45jAo5_T3VVBiN5wQi6c&index=2&t=0s Можно что то подобное сделать https://www.youtube.com/watch?v=SQUjRZKBmYU&list=PL58dMP4dVJj4a45jAo5_T3VVBiN5wQi6c&index=8 ...
Монтаж видеопоздравления
Видеоролик - поздравление.
Исходный материал - 30-40 роликов с разных носителей. Готовый хронометраж до 10 минут.
Немного анимации и спецэффектов. Просто собрать по смыслу и визуалу душевный фильм в виде интервью из того, что говорят дети.
Указывайте бюджет и сроки и примеры работ по монтажу со словами!!!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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