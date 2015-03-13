Необходимо смонтировать видеосюжет в формате интервью о герое с поздравлениями и пожеланиями. Видеоролик должен сопровождаться музыкой и графическими вставками. Хронометраж готового видео должен составлять от 5 до 8 минут.
- Видеомонтаж28 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Нужно несколько роликов склеить в один концерт. Добавить титры с именами и названиями произведений.Завершен4 года назад
- $20
Из видео с разных носителей нужно смонтировать онлайн концерт. Готовый хронометраж - не больше 20 минут. Каждое выступление не больше 2 минут. Минимальная графика, но нужна хорошая работа со звуком (добавлять минус к ...Завершен4 года назад
Нужен эскиз костюма для проката по фигурному катанию. Девочка 9 лет, блондинка с серо-голубыми глазами. В Костюме хотелось бы использовать больше холодные оттенки. Катается под музыку в приложении. Костюм может быть комбинезоном или платьем. Допустимые ...Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Нужно сократить хронометраж аудиофайла с 3,5 минут до 2.15 (+/- 10 сек). Нужно оставить максимально разнообразные части композиции, при этом сохранить целостность и структуру.Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо нарезать аудио для фигурного катания. Готовый хронометраж 2 минуты 15-20секунд. Исходный файл в приложении. Он слишком быстрый. Начало должно быть из классики, а вторая часть - в современной обработке, при этом необходимо оставить ...Аудиомонтаж15 заявокЗакрыт5 лет назад
Смонтировать ролик репортаж из хоум видео с разных носителей. Хронометраж готового видео 5-7 минут. Может меньше, но не больше. Есть пример готового видео.Видеомонтаж56 заявокЗакрыт5 лет назад
Видеоролик - поздравление. Исходный материал - 30-40 роликов с разных носителей. Готовый хронометраж до 10 минут. Немного анимации и спецэффектов. Просто собрать по смыслу и визуалу душевный фильм в виде интервью из того, ...Завершен5 лет назад
Из 100 роликов длительностью от 30 сек до 10 минут нужно склеить минифильм минут на 15-20. Тематика - детское интервью, есть план-сценарий. Сроки!Завершен6 лет назад
- $10
Нужно подготовить 2 макета согласно требованиям типографии. Из исходников только логотип, фирменные цвета и тексты. Максимум можем добавить 1 фотографию. Никакой сверхзадачи.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
Надо составить небольшое письмо-благодарность для покупателей ИМ. Объем 200-400 знаков. Там же нужно разместить правила ухода за изделием (сами вставим) и промокод на след покупку.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо настроить РК в яндексе. Подробно опишите свои услуги и их стоимость. Бюджет кампании - до 15000 рублей.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
С целью привлечения покупателей в ИМ необходимо продвижение группы Вконтакте. 1. Необходимо пополнить группу людьми только женщины из из РФ и ТС, от 27 лет (сейчас там ок 1200 чел) 2. Проведение ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
С целью привлечения покупателей в ИМ необходимо размещение, пополнение, ведение и продвижение группы в ОК. Пожалуйста в своих заявках указывайте сроки, цены и примерную стратегию продвижения на 3-4 месяца. Тематика группы ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт gebo-bags.ru на nethouse Проект на нуле! Совсем нет времени разбираться, очень много других проблем навалилось. Нужен человек который за пару тройку месяцев разгонит его до рабочего состояния. Сообщайте бюджет(цену), сроки, план ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Из исходных файлов фотосессии нужно создать 1. изображения товара для интернет-магазина (обработка+обтравка+белый фон) 2. создать лук в 2-3 стилях с использованием 1 товара (пример во вложении) 3. создать монтаж (изображение) для ...Обработка фотографий10 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо смонтировать видео о семейном отпуске с 2 телефонов и фотоаппарата. Главное сохранить хронологию, маршрут и добавить небольшие текстовые комментарии. Предлагайте стоимость, сроки. Оплата только ЯД, СБ.Видеомонтаж34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо нарисованный лого "отшлифовать", понять стилистику и сделать конфетку) А потом перевести все это в вектор. Мы работаем со ЯД, СБ, Paypal Пожалуйста сразу предлагайте сроки и цены! А так же указывайте, что ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо пополнить сайт уникальным контентом. Нужны статьи на след тему: 1. Почему сумка из натуральной кожи лучше чем из искусственной или экокожи 2. Как выбрать сумку 3.С чем носить сумку красного/серого/малинового и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад