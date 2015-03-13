om20

Ольга om20

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Монтаж видеоролика-поздравления

    Необходимо смонтировать видеосюжет в формате интервью о герое с поздравлениями и пожеланиями. Видеоролик должен сопровождаться музыкой и графическими вставками. Хронометраж готового видео должен составлять от 5 до 8 минут.

    Видеомонтаж28 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Смонтировать он-лайн концерт.

    $20

    Из видео с разных носителей нужно смонтировать онлайн концерт. Готовый хронометраж - не больше 20 минут. Каждое выступление не больше 2 минут. Минимальная графика, но нужна хорошая работа со звуком (добавлять минус к ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн костюма для выступления

    Нужен эскиз костюма для проката по фигурному катанию. Девочка 9 лет, блондинка с серо-голубыми глазами. В Костюме хотелось бы использовать больше холодные оттенки. Катается под музыку в приложении. Костюм может быть комбинезоном или платьем. Допустимые ...

    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сократить хронометраж мелодии

    $5

    Нужно сократить хронометраж аудиофайла с 3,5 минут до 2.15 (+/- 10 сек). Нужно оставить максимально разнообразные части композиции, при этом сохранить целостность и структуру.

    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать микс из классической музыки и современной.

    Необходимо нарезать аудио для фигурного катания. Готовый хронометраж 2 минуты 15-20секунд.  Исходный файл в приложении. Он слишком быстрый. Начало должно быть из классики, а вторая часть - в современной обработке, при этом необходимо оставить ...

    Аудиомонтаж15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж видеопоздравлени

    Смонтировать ролик репортаж из хоум видео с разных носителей. Хронометраж готового видео 5-7 минут. Может меньше, но не больше. Есть пример готового видео.

    Видеомонтаж56 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж видеопоздравления

    Видеоролик - поздравление. Исходный материал - 30-40 роликов с разных носителей. Готовый хронометраж до 10 минут. Немного анимации и спецэффектов. Просто собрать по смыслу и визуалу душевный фильм в виде интервью из того, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Монтаж видео

    Из 100 роликов длительностью от 30 сек до 10 минут нужно склеить минифильм минут на 15-20. Тематика - детское интервью, есть план-сценарий. Сроки!

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Продвижение группы VK

    С целью привлечения покупателей в ИМ необходимо продвижение группы Вконтакте. 1. Необходимо пополнить группу людьми только женщины из из РФ и ТС, от 27 лет (сейчас там ок 1200 чел) 2. Проведение ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение группы в одноклассниках

    С целью привлечения покупателей в ИМ необходимо размещение, пополнение, ведение и продвижение группы в ОК. Пожалуйста в своих заявках указывайте сроки, цены и примерную стратегию продвижения на 3-4 месяца. Тематика группы ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайту необходимо продвижение.

    Сайт gebo-bags.ru на nethouse Проект на нуле! Совсем нет времени разбираться, очень много других проблем навалилось. Нужен человек который за пару тройку месяцев разгонит его до рабочего состояния. Сообщайте бюджет(цену), сроки, план ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обработать фото сумки+стильный лук с сумкой+демонстрация размера

    Из исходных файлов фотосессии нужно создать 1. изображения товара для интернет-магазина (обработка+обтравка+белый фон) 2. создать лук в 2-3 стилях с использованием 1 товара (пример во вложении) 3. создать монтаж (изображение) для ...

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Смонтировать видеоролик из видео с разных носителей

    Необходимо смонтировать видео о семейном отпуске с 2 телефонов и фотоаппарата. Главное сохранить хронологию, маршрут и добавить небольшие текстовые комментарии. Предлагайте стоимость, сроки. Оплата только ЯД, СБ.

    Видеомонтаж34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать Логотип, перевести в вектор

    Необходимо нарисованный лого "отшлифовать", понять стилистику и сделать конфетку) А потом перевести все это в вектор. Мы работаем со ЯД, СБ, Paypal Пожалуйста сразу предлагайте сроки и цены! А так же указывайте, что ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи для сайта по продаже модных сумок из натуральной кожи

    Необходимо пополнить сайт уникальным контентом. Нужны статьи на след тему: 1. Почему сумка из натуральной кожи лучше чем из искусственной или экокожи 2. Как выбрать сумку 3.С чем носить сумку красного/серого/малинового и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Intelix
Кирилл 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Смонтировать он-лайн концерт класса
Отличный заказчик, понятное задание, рекомендую!
Все ок, отлично поработали! Сроки соблюдены, качество на высоте!
Ответный отзыв
Deeelvx
Денис 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Смонтировать он-лайн концерт.
Все прошло отлично, рекомендую заказчика
Все хорошо. Работа сделана в срок и с учетом всех пожеланий! Приятно работать с такими ответственными людьми!
Ответный отзыв
MaxMarkov
Максим 
44 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Сократить хронометраж мелодии
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую!
Все прекрасно сделал с первого раза! Идеально!
Ответный отзыв
Daleen
Даниил 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Монтаж видеопоздравления
Ольга также прекрасный заказчик. Удобная передача материала, обсуждение деталей и постановка задачи, особенно когда создаётся такой прекрасный видеоряд!
Пишу не сразу, но не могу не написать:) Даниил прекрасный исполнитель! Делал нам видеоролик-поздравление для учителя. Подстраивался под мои сроки, под бюджет! Он буквально "полировал" ролик, с каждым разом делая его все лучше и качественнее. Увлёкся идеей настолько, что от результата были в восторге все - и я, и он, и все, кто ждал видеопоздравление. Даниил, учитель растрогана до слез:)) Мои лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Artur_borisenko
Артур 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Монтаж видео
Ольга отличный заказчик, терпиливо ждала готового ролика, помогала в отборе материала
Спасибо Артуру! Справился прекрасно. Я немного в шоке от его вежливости, ответственности и мастерства. После того как меня подвёл один профи, ушло очень много времени. Видео нет, а до демонстрации 1 сутки и куча материала. Артур мало того что минута в минуту делал промежуточный отчёт, он не потерял ни грамма в качестве. Четко понял моё ТЗ и всегда был на связи. И все это в рамках моего скромного бюджета. Просто человеческое спасибо! И самые лучшие рекомендации.
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