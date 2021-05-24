Deeelvx

Денис Deeelvx

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Видео-монтаж, обработка фото и видео

Обо мне:

Монтирую и обрабатываю фото и видео в таких программах как: Sony Vegas, Adobe After Effects, Adobe Premiere и Adobe Photoshop. Имею за плечами опыт с огромным количеством заказчиков в самых различных сферах. Занимался разработкой контента для социальных сетей своего бизнеса VRKIDS, streetwaer-бренда одежды Agony Project, а также работал с крупными YouTube-каналами на постоянной основе, в том числе с теми, которые имеют более миллиона подписчиков. Работаю в разных ключах, таких как: созданием контента для социальных сетей; разработка сценария для видеороликов; поиск информации для видео; монтаж фото и видео; моушн-дизайн; цветокоррекция; работа со звуком и др.

Примеры работ:

Все работы выполнены мной самостоятельно. От эффектов и переходов, до подбора подходящей информации и звукового сопровождения к роликам

Одно из видео для канала MixShow

История проекта Agony Project

Анонс продукта

Интро для группы VK

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Отзывы заказчиков

om20
42 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Смонтировать он-лайн концерт.
Все хорошо. Работа сделана в срок и с учетом всех пожеланий! Приятно работать с такими ответственными людьми!
Все прошло отлично, рекомендую заказчика
Ответный отзыв
Видеомонтаж
1 отзыв
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга