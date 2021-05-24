Обо мне:
Монтирую и обрабатываю фото и видео в таких программах как: Sony Vegas, Adobe After Effects, Adobe Premiere и Adobe Photoshop. Имею за плечами опыт с огромным количеством заказчиков в самых различных сферах. Занимался разработкой контента для социальных сетей своего бизнеса VRKIDS, streetwaer-бренда одежды Agony Project, а также работал с крупными YouTube-каналами на постоянной основе, в том числе с теми, которые имеют более миллиона подписчиков. Работаю в разных ключах, таких как: созданием контента для социальных сетей; разработка сценария для видеороликов; поиск информации для видео; монтаж фото и видео; моушн-дизайн; цветокоррекция; работа со звуком и др.
Примеры работ:
Все работы выполнены мной самостоятельно. От эффектов и переходов, до подбора подходящей информации и звукового сопровождения к роликам
Одно из видео для канала MixShow
Связаться со мной:
Портфолио
- Agony.and.its.beginning.mp462 просмотра
- Coming.soon.for.agony.mp455 просмотров
- Ролик к выходу нового продукта59 просмотров
- Одно из видео для канала MixShow105 просмотров
- Интро для группы VK99 просмотров