Видеомонтаж

Нужно из ролика на 2мин смонтировать на 30 сек. оставить только важную информацию, поменять музыку на более спокойную, в конце ролика добавить сайт и телефон. https://www.youtube.com/watch?v=jIO3l28gRWo&feature=youtu.be Ролик только на ютубе, скачать можно ...