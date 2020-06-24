Необходимо разработать видеоролик на основании имеющегося сценария

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нам необходимо разработать ролик на основании сценария.

Пример ролика который указан в сценарии - это практически аналог того что нам нужно, что мы видим.

Ждем ответственного исполнителя который сможет разработать практический такой же не менее крутой роли о компании.

Дикторская озвучка не нужна.