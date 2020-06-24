Видео монтаж роликов для Youtube

Ищу видео монтажера для долгосрочного сотрудничества!

Наши ролики жанр игровой летсплей, монтаж интересует уровня, как у канала Funny Family Games tv, качественная нарезка, вставки видео приколов, динамическая смена фокуса с камеры и игры.

От вас интересует опыт и желательно примеры работ и цены

-цена за разовые заказы

-цена за сотрудничество, цена за видео, если мы будем вам присылать видео в месяц 15-40шт

коротко о нашем канале

475тыс подписчиков, всегда ранее монтировали сами :(