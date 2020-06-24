Видео монтаж роликов для Youtube

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт51 заявка960 просмотров

Ищу видео монтажера для долгосрочного сотрудничества!

Наши ролики жанр игровой летсплей,  монтаж интересует уровня, как у канала Funny Family Games tv, качественная нарезка, вставки видео приколов, динамическая смена фокуса с камеры и игры.

От вас интересует опыт и желательно примеры работ и цены 

-цена за разовые заказы

-цена за сотрудничество, цена за видео, если мы будем вам присылать видео в месяц 15-40шт 

коротко о нашем канале 

475тыс подписчиков, всегда ранее монтировали сами :(

5 лет назад
guest_15929973059434
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Олег
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Сурен
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Булат
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Шмулев
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Женя
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Арман
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ашот
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Станислав
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Саргис
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дирсе
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Диана
 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Иван
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
32 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Владислав
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Камиль
 
24 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
25 отзывов
5 лет назад
Александр
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Святослав
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Линарт
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ярослав
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Никита
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Илья
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Данил
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Влад
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Неъматов
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Тарас
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Дмитри
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов(-1)
5 лет назад
Вадим
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Владислав
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Монтаж видеопоздравления

    Видеоролик - поздравление. Исходный материал - 30-40 роликов с разных носителей. Готовый хронометраж до 10 минут. Немного анимации и спецэффектов. Просто собрать по смыслу и визуалу душевный фильм в виде интервью из того, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Необходимо разработать видеоролик на основании имеющегося сценария

    $200

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо разработать ролик на основании сценария. Пример ролика который указан в сценарии - это практически аналог того что нам нужно, что мы видим. Ждем ответственного исполнителя ...

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Промо ролик

    Нужен проморолик для обменного онлайн пункта на 35-40 секунд. Пример ролика https://www.youtube.com/watch?v=aXvCqD5GXr0&amp;feature=youtu.be Сценарий предоставим. От вас  - графика  - озвучка текста  - сведение Озвучку можем ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видео монтаж небольших роликов (модельные кастинги и фото съемка)

    Нужно периодически монтировать короткие ролики длительностью 2-3 минуты для видео блога фотографа для Ютуб. Видеосъемки выполнены не профессионально, может быть грамотный монтаж немного исправит ситуацию. Планируемая структура видео: - заставка (сейчас ...

    Видеомонтаж70 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно сделать видеозаставку

    Ребята привет! Нужно сделать видео заставку для ютуб канала сайта https://aromda-mebel.ru/  Нужно, чтоб появлялся логотип, вот примеры: https://www.youtube.com/watch?v=lZ7Tk-e-BUM&amp;list=PL58dMP4dVJj4a45jAo5_T3VVBiN5wQi6c&amp;index=2&amp;t=0s Можно что то подобное сделать https://www.youtube.com/watch?v=SQUjRZKBmYU&amp;list=PL58dMP4dVJj4a45jAo5_T3VVBiN5wQi6c&amp;index=8 ...

    Видеомонтаж30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Смонтировать ролик

    Нужно из ролика на 2мин смонтировать на 30 сек. оставить только важную информацию, поменять музыку на более спокойную, в конце ролика добавить сайт и телефон. https://www.youtube.com/watch?v=jIO3l28gRWo&amp;feature=youtu.be  Ролик только на ютубе, скачать можно ...

    Видеомонтаж55 заявок
    Закрыт
    5 лет назад