Видео реклама в YouTube. 3 видео (120, 90, 30сек)

Необходимо сделать современную видеорекламу для Ютуба. Всего 3 видеоролика 120, 90, 30сек

Фрилансер должен понимать из чего состоит реклама и и как призвать зрителя к действию

ВАЖНО: работу нужно выполнить сегодня/завтра.

Видео должно быть создано при помощи

- Футажей(доступ в стоку я предоставлю)

- анимации

- креативных текстов

- Призывы к действию.

Будет предоставлен:

- старый ролик для примера

- закадровый голос

- примерный сценарий

Это постоянная работа, проектов очень много, в случае успеха я могу загрузить постоянными проектами.

Убедительная просьба отзываться на вакансию, только, если вы ранее создавали подобную рекламу и уверенны в результате.

ОБЯЗАТЕЛЬНО пришлите свои креативы в категории РЕКЛАМА.

Прошу предложить свою цену, по которой вы сделаете качественную рекламу с высоким CTR.

Спасибо. Хорошего дня.