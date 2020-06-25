Сделать качественный видеодизайн рекламных акций. + оживить логотип. Тематика стриптиз клуб. Акции расписаны по дням, сделать необходимо 1 акция (1 день) 1 видеоролик. Всего 10 роликов. Два экрана- 1-экран (192x256) 2-экран (80x256) ...
Видео реклама в YouTube. 3 видео (120, 90, 30сек)
Необходимо сделать современную видеорекламу для Ютуба. Всего 3 видеоролика 120, 90, 30сек
Фрилансер должен понимать из чего состоит реклама и и как призвать зрителя к действию
ВАЖНО: работу нужно выполнить сегодня/завтра.
Видео должно быть создано при помощи
- Футажей(доступ в стоку я предоставлю)
- анимации
- креативных текстов
- Призывы к действию.
Будет предоставлен:
- старый ролик для примера
- закадровый голос
- примерный сценарий
Это постоянная работа, проектов очень много, в случае успеха я могу загрузить постоянными проектами.
Убедительная просьба отзываться на вакансию, только, если вы ранее создавали подобную рекламу и уверенны в результате.
ОБЯЗАТЕЛЬНО пришлите свои креативы в категории РЕКЛАМА.
Прошу предложить свою цену, по которой вы сделаете качественную рекламу с высоким CTR.
Спасибо. Хорошего дня.
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