Создание видео в Cinema 4D

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Закрыт9 заявок983 просмотра

Необходимо создать видео в Cinema 4D.

Коротко о задаче:

Заставка в высоком разрешении.

Космос, взрыв ядра далекой вселенной. Из эпицентра катастрофы

в направление к земле стремительно направляется “технология” motion объект в образе логотипа созданный в Cinema 4D или аналог.

Во момент трансформации объекта камера перемещается вдоль

стыка двух частей логотипа и фиксирует появляющиеся на плоскостях стыка огненную гравировку передовых технологий в виде символов и тому подобного.

Финалом заставки станет фирменный логотип, вращающийся вокруг своей оси, на фоне млечного пути. Проект создать в adobe after effects продолжительностью не более 40 секунд.

Пример механизма реализации того что хотим в этом видео

https://vimeo.com/361310968

Прошу в отклике указать:

1. Цену?

2. Срок?

3. Не менее 3-х примеров аналогичных работ, сделанных вами

5 лет назад
av_ermakov
Александр 
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