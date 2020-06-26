Создание видео в Cinema 4D

Необходимо создать видео в Cinema 4D.

Коротко о задаче:

Заставка в высоком разрешении.

Космос, взрыв ядра далекой вселенной. Из эпицентра катастрофы

в направление к земле стремительно направляется “технология” motion объект в образе логотипа созданный в Cinema 4D или аналог.

Во момент трансформации объекта камера перемещается вдоль

стыка двух частей логотипа и фиксирует появляющиеся на плоскостях стыка огненную гравировку передовых технологий в виде символов и тому подобного.

Финалом заставки станет фирменный логотип, вращающийся вокруг своей оси, на фоне млечного пути. Проект создать в adobe after effects продолжительностью не более 40 секунд.

Пример механизма реализации того что хотим в этом видео

https://vimeo.com/361310968

Прошу в отклике указать:

1. Цену?

2. Срок?

3. Не менее 3-х примеров аналогичных работ, сделанных вами