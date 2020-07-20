Разработать видеоролик согласно сценарию

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка213 просмотров

Необходимо разработать анимационное видео (такое же насыщенное как в примере).

Сценарий имеется, все файлы и исходники предоставим

Работать необходимо до нашего полного утверждения

5 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

folt1k
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
5 лет назад
$200
7 дней
Escrow
Все отлично. Артур мастер своего дела. Работаем дальше)
В целом всё неплохо. При сотрудничестве готовьтесь запастись терпением, иногда обратная связь долгая, но она есть. Сотрудничаем дальше.

Заявки фрилансеров

folt1k
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
5 лет назад
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