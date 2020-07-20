Видеоролик - поздравление. Исходный материал - 30-40 роликов с разных носителей. Готовый хронометраж до 10 минут. Немного анимации и спецэффектов. Просто собрать по смыслу и визуалу душевный фильм в виде интервью из того, ...
Разработать видеоролик согласно сценарию
Необходимо разработать анимационное видео (такое же насыщенное как в примере).
Сценарий имеется, все файлы и исходники предоставим
Работать необходимо до нашего полного утверждения
Выбранный исполнитель
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