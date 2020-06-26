Нужно озвучить текст и снять видео

$145
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок919 просмотров

Условия: мужчина-актер 30-40 лет, хорошая дикция, возможности для записи качественного звука и видео, ответственность. 

Подробности в переписке

Оплата договорная. 

При подаче заявки сразу же указывайте свой возраст, иначе ваша заявка не будет рассмотрена! 

5 лет назад
pralex
42 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Артем
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
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Александр
 
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Был
5 лет назад
5 лет назад
Анатолий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Конысбек
 
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Максим
 
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